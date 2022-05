Tragedie w rolnictwie na terenie powiatu. Od początku roku wypadek miało 14 osób. Jak eliminować zagrożenie? Karolina Jurek-Bugla

Od 1 stycznia do 11 maja zdarzyło się 11 wypadków. pixabay.com

Tylko do 11 maja do placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy rolnicy zgłosili 14 wypadków. To i tak o cztery zdarzenia mniej, w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Co się wydarzyło?