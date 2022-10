To koniec oleśnickich rikszy? Woziły mieszkańców i książki pod drzwi, ale wymagają remontu. Grupa Oleśnica Bajk Stajl prosi o wsparcie

Kilka lat temu działacze Oleśnica Bajk Stajl pokusili się o budowę rowerów nietypowych. I tak cztery lata temu powstała riksza, którą spotkać możemy niemal na każdej imprezie kulturalnej i charytatywnej, a także rower biblioteczny BOOKWORM, który wspiera na co dzień działania Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja, a powstał już 6 lat temu.

Dzięki tej trójkołowej maszynie m.in. dostarczamy do domu książki i audiobooki wszystkim, którzy tylko tego potrzebują! Ekologicznie, szybko i wygodnie – bez stania w korkach czy szukania miejsca parkingowego! Tylko w 2021 roku było to aż 106 wyjazdów! Do domów Czytelników trafiło w ten sposób aż 481 książek tradycyjnych i aż 274 książek mówionych na płytach CD - przekazuje Staszek Król.