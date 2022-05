Teobańkologia będzie świętowała 5. urodziny. Co zaplanowano?

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza odbędzie się w Hali Sportowej Atol, natomiast kolejna w Bazylice Mniejszej.

Hala Sportowa Atol w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 2

16:30 - Pokaz baniek mydlanych ks.Teodora

17:30 - Pokaz baniek mydlanych ks.Teodora

Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Ewangelisty Apostoła w Oleśnicy, ul. Łużycka 4

19:30 - Eucharystia

20:30 - Różaniec

21:15 - Nabożeństwo o uzdrowienie

Zapraszamy Was do wspólnego świętowania i już dziś dziękujemy za każdego z Was – za każdą wspólną Koronkę do Bożego Miłosierdzia, wszystkie transmisje różańcowe, przeżyte Msze Święte oraz wydarzenia i spotkania w realu, a przede wszystkim za Wasze zaangażowanie we współtworzenie tego dzieła, jakim jest Teobańkologia!