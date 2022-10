Taxi w Oleśnicy i okolicy. Który taksówkarz bezpiecznie dowiezie Cię do domu? Za ile kurs taxi Oleśnica-Wrocław? (CENY, NUMERY TELEFONÓW)

Taxi w Oleśnicy potrzebna

Brakowało mi paliwa, wracałem z Łodzi do Wrocławia, (stacja po drodze zamknięta, znaczy w budowie, nie wiem dlaczego nawigacja ją uwzględniła) w okolicach Oleśnicy zjazdem dojechałem do McDonald, zadzwoniłem - Pan bardzo uprzejmy, poprosiłem o 5 litrów diesla, zakupił i dostarczył wszystko w ciągu 10-15 minut, numer 37 o ile dobrze pamiętam, szary Chrysler - jedna z opinii w Google.

Ile kosztuje kurs taxi z Oleśnicy do centrum Wrocławia?

Jak się dowiedzieliśmy zdecydowana większość kierowców taksówek stacjonujących w Oleśnicy za kurs z naszego miasta do centrum Wrocławia liczy około 200 zł. Można się jednak targować. Kurs po Oleśnicy oscyluje w granicy ok. 20 zł. Od punktu A do punktu B na obrzeżach miasta to już nawet 50 zł. Nawet 100 zł więcej trzeba zapłacić za kurs na trasie Syców-Wrocław. Z Sycowa do Oleśnicy za przejazd taxi zapłacić trzeba ok. 70 zł.