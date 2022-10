Tancerz Michał Majkel Kalcowski z Bierutowa w nowej roli (WIDEO) Karolina Jurek-Bugla

Pochodzący z Bierutowa, a od kilku lat mieszkający w Warszawie Michał Majkel Kalcowski zagrał w teledysku piosenkarki Darii prt scr Zobacz galerię (2 zdjęcia)

To kolejny telewizyjny występ z udziałem pochodzącego z Bierutowa pod Oleśnicą Michała Kalcowskiego. Młody tancerz z powiatu oleśnickiego rozwija skrzydła po tym, jak cztery lata temu stanął na scenie telewizyjnego show You Can Dance. Z tańcem związany jest od dziecka, a niedawno spróbował swoich sił jako...aktor w teledysku piosenkarki Darii.