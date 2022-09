Tak mieszkają oleśniccy milionerzy! Oto TOP 13 najdroższych domów w powiecie oleśnickim na sprzedaż. Co za LUKSUS!

1 850 000 zł Na sprzedaż bardzo ciekawa nieruchomość zlokalizowana w pięknej części Oleśnicy; Atuty; 1.2 niezależne lokale mieszkalne, na dwóch kondygnacjach ,każde o powierzchni ok 75 m2. Na każdej z tych dwóch kondygnacji taki sam układ pomieszczeń - 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc .Dwie księgi wieczyste. 2.Dodatkowo poddasze użytkowe -około 50 m2 i strych do adaptacji. 3.Piwnica ,przestronna, sucha i funkcjonalna - do aranżacji -około 100 m2. 4.Działka - około 1500m2. Z możliwością podziału na dwie. 5.Kilkadziesiąt metrów do Parku Książąt Oleśnickich.

