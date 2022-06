Szukasz ochłody w oleśnickich fontannach? Może Cię to dużo kosztować! Karolina Jurek-Bugla

Z prośbą o zwrócenie uwagi na zachowanie mieszkańców zwróciła się do naszej redakcji mieszkanka placu Zwycięstwa. Jak mówi od kiedy nowa fontanna została oddana do użytku i zaczęły się upały instalacja jest traktowana jak szybki prysznic. Pluskają się tam głównie dzieci. Czy to bezpieczne?