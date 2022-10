Szczepienia przeciwko COVID-19. Niepożądane odczyny poszczepienne w powiecie oleśnickim. Ile osób zgłaszało niepokojące objawy?

Co to jest NOP?

NOP w powiecie oleśnickim-statystyki

Niepożądane odczyny poszczepienne mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać. Najczęściej spotykamy się z łagodnymi przypadkami. Co to oznacza? Pacjenci po podaniu szczepionki mają podwyższoną temperaturę, a miejsce ukłucia można rozpoznać po zaczerwienieniu. Objawy zanikają same po krótkim czasie. Inne objawy NOP to wysypka, kaszel, biegunka czy dreszcze. To lekarz określa, czy dany symptom, odnotowany po podaniu szczepionki, jest niepożądanym odczynem poszczepiennym.

Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy od początku roku odnotowano pięć niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepieniu przeciwko covid-19. Trzy z nich zakwalifikowane zostały przez lekarza jako łagodne oraz dwa poważne.