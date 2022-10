SPGO w gronie 300 szkół z całej Polski, które wzięły udział w konkursie "Do Hymnu" (WIDEO) Karolina Jurek-Bugla

To wielkie wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica. 17 września uczniowie placówki wzięli udział w konkursie "Do Hymnu" i znaleźli się w gronie 300 szkół z całej Polski, które zakwalifikowały się do przesłuchań konkursowych.