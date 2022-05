Spalona kamienica w centrum miasta. Jak postępują prace?

Przypomnijmy, że do pożaru kamienicy przy 3 Maja i Zamkowej doszło cztery lata temu. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań i z niego rozprzestrzenił się na pozostałe. Przyczyną zdarzenia - jak informowała straż pożarna - była nieszczelna instalacja gazowa. Zniszczeniu uległ dach budynku oraz kilka mieszkań. Straty były na tyle poważne, że żadna z rodzin nie mogła pozostać w swoich lokalach. Przez długi czas ZBK nie mógł wyłonić wykonawcy robót. Gdy wreszcie się udało, teren został odgrodzony, a prace - zdaniem mieszkańców stanęły w martwym punkcie.

- Rozerwana folia na dachu, lejąca się do środka woda, to chyba mało sprzyjające warunki do wykonywania prac naprawczych - mówił nam mieszkaniec Oleśnicy, który zwrócił uwagę na inwestycję sugerując, że mogły tam pojawić się problemy.