SKS wraca do szkół w powiecie oleśnickim. Kto będzie mógł skorzystać z zajęć?

Karolina Jurek-Bugla

To dobra wiadomość dla uczniów szkół w powiecie oleśnickim. 14 grup w 6 szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu zakwalifikowało się do programu "Szkolny Klub Sportowy", który jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.