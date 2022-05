Sezon letni na kąpieliskach w Oleśnicy i Sycowie wkrótce rusza. Oto terminy!

Otwarcie basenu w Sycowie zaplanowano na 3 czerwca. Niedawno, odbyła się już dezynfekcja i napełnianie wodą. W tym dniu wejście na basen będzie za darmo.

Co z otwarciem Atol City i basenu letniego w Oleśnicy? Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że miasteczko zostanie otwarte już pod koniec maja, jeszcze przed Dniem Dziecka. Z kolei kąpielisko 4 czerwca. Za bilet ulgowy zapłacimy 14 zł, a za normalny 19 zł (na cały dzień). Bilet dziecięcy to koszt 8 zł. Dzieci do lat 2- wstęp wolny.

Sezon na Kąpielisku Stradomia rozpocznie się w piątek, 3 czerwca 2022 r. Co będzie się działo?