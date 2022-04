Senior Online już jutro. Policja zaprasza na kolejne spotkanie. Przeczytajcie szczegóły! kj

Działania profilaktyczne „Senior Online”, to pierwszy w kraju pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo, skierowany do seniorów przez Dolnośląską Policję. Także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji spotykają się w sieci z mieszkańcami naszego powiatu. Do tej pory poruszano już kwestie m.in. metod oszustów na kradzieże, bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń, a także bezpieczeństwa na drogach. Kiedy kolejne spotkanie?