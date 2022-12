Ścieżki rowerowe do 34 km od Oleśnicy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Trasy rowerowe w okolicy Oleśnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Oleśnicy, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 82 m

Suma zjazdów: 83 m

Wiesiek poleca trasę rowerzystom z Oleśnicy

Na południowy zachód od Wrocławia, kilkanaście kilometrów za miastem znajduje się Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy. Na trasie oprócz ładnej przyrody odnajdziemy kilka zadbanych, ale i opuszczonych zabytków.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 61 m

Suma zjazdów: 58 m