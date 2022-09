RTG w twardogórskiej przychodni nie działa, pacjenci są odsyłani do innych placówek. - Nie wszyscy mają możliwość dojazdu - mówią

Do naszej redakcji zwrócili się pacjenci twardogórskiej przychodni, którzy twierdzą, że nie mają możliwości wykonania badania RTG w placówce. Problemem są także dojazdy na badania komunikacją autobusową.

-Rentgen w pracowni jest zepsuty, nie wiadomo kiedy będzie naprawiony. Taka sytuacja trwa już trzy tygodnie - podaje pani Magda. Dodaje, że pacjenci odsyłani są do innych placówek w powiecie. - Udałam się do oleśnickiego szpitala, i z kolei tam dowiedziałam się, że badanie będzie można wykonać tylko w szpitalu Sycowie. Co będzie działo się z osobami, które nie mają jak dojechać lub wrócić z badania? - mówi.

Pacjenci dodają, że w tym czasie dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie komunikacji zastępczej. - Ilość połączeń mogłaby zostać zwiększona, wtedy każdy miałby możliwość udania się na badanie- czytamy.

Przypominamy, że sytuacja w SZPZOZ nadaj jest napięta, m.in. za sprawą odejścia lekarzy. Godziny otwarcia laboratorium, które miały prawdopodobnie zostać wydłużone przez kierownictwo placówki nie zmieniły się, punkt nadal jest czynny od 8 do 9.30. - Pacjenci nadal odprawiani są z kwitkiem, nie wszyscy zostają obsłużeni - podawali wówczas rozgoryczeni czytelnicy.