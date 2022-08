Rowerem bezpiecznie do biblioteki, czyli zajęcia edukacyjne dla najmłodszych

W ramach spotkań z dziećmi oleśniccy policjanci realizują rożne przedsięwzięcia, aby móc dotrzeć do jak największej ilości osób. W sierpniu zaplanowano wraz z Oleśnicka biblioteką Publiczną w Oleśnicy oraz grupą rowerową „Bajk Stajl” zajęcia edukacyjne. W trakcie spotkań tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo dzieci na drodze.

Harmonogram:

10.08.2022, godz. 12.00 – zajęcia z Komendą Powiatową Policji w Oleśnicy

17.08.2022, godz. 12.00 – zajęcia z grupą Oleśnica Bajk Stajl

24.08.2022, godz. 12.00 – zajęcia z Komendą Powiatową Policji w Oleśnicy

Na zajęcia obowiązują zapisy do dnia 05.08.2022 (lub do wyczerpania miejsc) osobiście lub mailowo na adres [email protected] Zapraszamy do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” przy ul. M. Reja 10.