Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Oleśnicy. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Każdego roku Ministerstwo Finansów prezentuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki tym wskaźnikom poznaliśmy najbiedniejsze gminy na Dolnym Śląsku. W nich trudno o większe inwestycje. Może mieszkacie w którejś z nich? Zobaczcie na kolejnych slajdach miasta, które zbierają najmniej z podatków.

Najświętsze relikwie Chrześcijan można znaleźć w kilku parafiach na Dolnym Śląsku, m.in. na wałbrzyskim Podzamczu, w Jeleniej Górze, pod Legnicą, w Bolesławcu czy Lubaniu. To maleńkie drzazgi pochodzące z drzewa Krzyża Świętego. Do Wałbrzycha relikwie Męki Pańskiej trafiły 23 lata temu dzięki zabiegom biskupa Tadeusza Rybaka, ordynariusza diecezji legnickiej, kiedy proboszczem był Andrzej Raszpla. W Bolesławcu można się do nich modlić oglądać od 300 lat!