Przegląd prasy z Oleśnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.10.2023

15 października 2023 trwają wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona w kraju i Dolnym Śląsku. Które powiaty przodują w porannej frekwencji, a w których odebrano najmniej kart? Co zmieniło się po godz. 17?

W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

W całej Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w portalu i.pl