Przegląd prasy Oleśnica 24.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Oleśnicy

Sklep odzieżowy Primark otworzył się w środę (23 sierpnia) we Wrocławiu. Do centrum Magnolia Park zawitały tłumy. Kolejki ustawiały się od 6 rano, a zaraz po otwarciu nie dało się przejść żadną alejką. Byliście na otwarciu? Znajdźcie się na zdjęciach!

Do dwóch poważnych wypadków doszło w środę (23 sierpnia) na drodze ekspresowej S8 oraz na drodze krajowej numer 8. Na ekspresówce miał miejsce karambol z udziałem dwóch samochodów osobowych i busa. Są duże utrudnienia. Natomiast na krajówce cysterna zderzyła się z osobówką.

Karkonoski Park Narodowy zaprasza na niezwykłe wydarzenie – I Festiwal Klimatyczne Karkonosze. Nowy festiwal to nie tylko okazja do zwiedzania Karkonoszy, ale także sposobność do refleksji nad ochroną przyrody. Karkonoski Park Narodowy chce sprawdzić, czy wśród dynamicznego ruchu turystycznego istnieje przestrzeń na spokój, uważność i dogłębne poznawanie tego wyjątkowego regionu.