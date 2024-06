Przegląd prasy Oleśnica 2.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Oleśnicy

Klub Antidotum przy ul. Kiełbaśniczej we Wrocławiu, zaledwie krok od Rynku, ogłosił koniec działalności po 17 latach. W trakcie długiego weekendu wrocławianie po raz ostatni bawią się w tym klubie. Jak zgodnie twierdzą to koniec pewnej ery wrocławskiego życia nocnego.

Ostatnie ekipy dotarły dzisiaj (1 czerwca) na metę Rajdu Koguta 2024 w Mrągowie województwie warmińsko-mazurskim. Rajd charytatywny miłośników motoryzacji z całej Polski, wyruszył z Oławy na Dolnym Śląsku. Były wśród nich ekipy z okolic m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, czy Kłodzka. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną, to rekordowe 2,6 mln zł!

Prasówka 2.06 Oleśnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.