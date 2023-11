Przegląd prasy Oleśnica 1.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Oleśnicy

Jesienią i zimą często dokarmiany ptaki. Ale poza napełnianiem karmnika można zadbać o to, że w naszym ogrodzie znajdą naturalne pożywienie. Można to zrobić też z pożytkiem dla siebie i ogrodu – wystarczy posadzić krzewy i pnącza, które wyglądają ładnie, a których owoce są pożywieniem dla ptaków. Zobacz, jakie krzewy będą ozdobą ogrodu i pokarmem dla ptaków.

Już jedna pomarańcza pokrywa ponad 100 proc. dziennego zalecanego zapotrzebowania na witaminę C. Ponadto jest smaczna i niskokaloryczna. Niestety nie każdy może cieszyć się jej smakiem, bo u niektórych osób jedzenie tych cytrusów może powodować nieprzyjemnej dolegliwości, a w rzadkich przypadkach prowadzić do poważnych konsekwencji.

Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.