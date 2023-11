Przegląd prasy 22.11.2023 Oleśnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oleśnicy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11, w Oleśnicy. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA”?

Prasówka Oleśnica 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.

📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

📢 Ktoś podpalił samochód radnego i dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Janusz Pawul wyznaczył nagrodę za informację Najprawdopodobniej podpalenie jest przyczyną pożaru samochodu społecznika, radnego miejskiego z Pieńska i jednocześnie dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, Janusza Pawula. Do pożaru doszło dzisiaj w nocy (21.11), pożar objął także sąsiednie auto i budynek! Janusz Pawul wyznaczył nagrodę za informacje, które pomogą w zatrzymaniu sprawcy. My również apelujemy do Państwa o pomoc. Pan Janusz przez wiele lat był naszym redakcyjnym kolegą.

