Przedszkola w Oleśnicy. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola niepubliczne w Oleśnicy działają zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do danego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uzyskasz na stronie internetowej albo w sekretariacie.

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata . Niekiedy może mieć zaledwie 2,5 roku , decyzję o tym może podjąć placówka.

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Oleśnicy znajdziesz na ich stronach internetowych, a także na stronie urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Oleśnicy?

Edukacja przedszkolna jest bardzo istotna w kontekście rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch będąc w przedszkolu uczy się życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.