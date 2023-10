Przedszkola w Oleśnicy. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2025

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Oleśnicy?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Oleśnicy?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może mieć 2,5 roku , zdecydować o tym może bezpośrednio placówka.

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli zaczynają się na ogół w pierwszych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Każda placówka decyduje o tym sama. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Oleśnicy funkcjonują zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do wybranej placówki wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy lub w starej formie, a więc przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Nauka w przedszkolu jest ogromnie ważna w kontekście rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch chodząc do przedszkola uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.