Prasówka z Oleśnicy 8.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przed godziną 10 w czwartek 7 września na drodze wojewódzkiej 381 doszło do kolizji dwóch pojazdów dostawczych. Uwaga na utrudnienia. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Linia z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego to jedna z najpiękniej poprowadzonych tras kolejowych w Polsce. Wiedzie malowniczą Doliną Bobru między innymi przez słynny wiadukt w Pilchowicach, który na potrzeby filmy Mission Impossible 7, planował wysadzić Tom Cruise. Lwówek Śląski, Wleń, Pilchowice i inne miejscowości powiatu lwóweckiego przez lata były pozbawione komunikacji kolejowej. Teraz jest szansa, że to się zmieni.