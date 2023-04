Prasówka z Oleśnicy 19.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Tragiczny wypadek w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych, do którego doszło 18 kwietnia 2023 to ogromna strata dla wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. W wypadku, zginęło dwóch strażaków w czasie wolnym od służby, a trzeci został ranny. O ich życie walczyło 12 zastępów strażackich.

Osoby w śpiączce wciąż pozostają dla nas zagadką. Stan nieświadomości, w którym przebywają, przypomina sen, choć snem nie jest. Śpiączka może trwać krótko – kilka godzin – do nawet wielu lat. Osoba, która nagłośniła ten medyczny stan, jest Ewa Błaszczyk. Jej córka Aleksandra wciąż jest w śpiączce. Pojawiają się też inne znane nazwiska osób, które były w tym stanie. Co to jest śpiączka i kto w niej był?