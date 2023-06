Prasówka z maja 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd maja 2023 w Oleśnicy: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Otrzymaliśmy od Czytelnika szokujące filmiki, na których widać, jak w Głuszycy w powiecie wałbrzyskim grupa ludzi bije łopatami młodego byka. Zwierzę jest okładane wściekle po głowie i korpusie. Na łące pojawia się też samochód w typie SUV, którego kierowca kilka razy wjeżdża w młode zwierzę samochodem. - To niedopuszczalne, absolutnie odstaje od kanonu poskramiania zwierząt - mówi nam Jarosław Bereźnicki, doświadczony hodowca spod Wrocławia.

Do zdarzenia doszło w piątek (19 maja) po godz. 17. W kamienicy przy ul. Worcella 33 we Wrocławiu doszło do wybuchu gazu.