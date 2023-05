Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W mieszkaniu przy ulicy Struga w Legnicy w nocy z soboty na niedzielę mężczyzna zamordował młodą kobietę a jej 14- letnią córkę ciężko ranił. Legniccy policjanci podejrzanego błyskawicznie namierzyli i zatrzymali. Właśnie dorowadzono go do Prokuratury Okręgowej.

Dzisiaj, 15 kwietnia na autostradzie A4 pod Wrocławiem zderzyło się pięć samochodów osobowych. Do wypadków doszło przed godziną 10:00 przy węźle Kąty Wrocławskie. Jezdnia od strony Wrocławia w kierunku Legnicy jest zablokowana. Ruch w stronę Wrocławia ruch odbywa się jednym pasem. Są ogromne korki i utrudnienia w ruchu. Do jednego z wypadków doszło, bo kierowcy chcieli sobie pooglądać wcześniejsze zdarzenie

Dolny Śląsk to region kontrastów. Są tu miasta, w których firmy niewiele inwestują i zostawiają niewiele środków z tytułu podatków, ale są też gminy dysponujące kapitałem z podatków w przeliczeniu na mieszkańca będącym niemal 9 razy większy niż wpływy nakbiedniejszego miasta regionu. W których miastach warto mieszkać, bo jest tu z czego inwestować w rozwój? Zobaczcie, oto 20 najbogatszych miast z Dolnego Śląska. Może warto pomyśleć o przeprowadzce?

Każdego roku Ministerstwo Finansów prezentuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki tym wskaźnikom poznaliśmy najbiedniejsze gminy na Dolnym Śląsku. W nich trudno o większe inwestycje. Może mieszkacie w którejś z nich? Zobaczcie na kolejnych slajdach miasta, które zbierają najmniej z podatków.

Najświętsze relikwie Chrześcijan można znaleźć w kilku parafiach na Dolnym Śląsku, m.in. na wałbrzyskim Podzamczu, w Jeleniej Górze, pod Legnicą, w Bolesławcu czy Lubaniu. To maleńkie drzazgi pochodzące z drzewa Krzyża Świętego. Do Wałbrzycha relikwie Męki Pańskiej trafiły 23 lata temu dzięki zabiegom biskupa Tadeusza Rybaka, ordynariusza diecezji legnickiej, kiedy proboszczem był Andrzej Raszpla. W Bolesławcu można się do nich modlić oglądać od 300 lat!