Prasówka Oleśnica 4.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oleśnicy nie minęło Cię nic ważnego

Smutne wiadomości dotarły do naszej redakcji. Oleśniczanin Wojciech Miszewski, zwariowany rasta- rolkarz, który wraz ze swoją żoną Agatą organizują liczne akcje charytatywne sam potrzebuje dziś pomocy. Od kilku miesięcy zmaga się z nowotworem żołądka.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dla osób, które przybywają z Ukrainy. W Polsce funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które są alarmowane do wszelkiego rodzaju zdarzeń przy użyciu syreny alarmowej w ciągu dnia i w nocy. Możemy sobie wyobrazić, że dla uchodźców są one traumatycznym, świeżym wspomnieniem syren zwiastujących naloty bombowe i ostrzały artylerii wojsk rosyjskich, które w zbrodniczy sposób atakują cywili na terenie Ukrainy, co przyniosło już ponad 2000 ofiar wśród ludności.