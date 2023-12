Prasówka Oleśnica 22.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oleśnicy nie minęło Cię nic ważnego

Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.

Kiełbasy, sałatki, pieczone mięsa, pierogi, ciasta... Podczas Bożego Narodzenia na stołach wielu Polaków nie brak pyszności, którym trudno się oprzeć. Słabość do nich mają również nasze domowe zwierzaki. Zarówno psy, jak i koty lubią podjadać to, co przeznaczone jest dla ich właścicieli. Dla tych łakomczuchów okres świąt może niestety okazać się niebezpieczny. A jedzenie to nie jedyna pułapka dla zdrowia, jaka na nie czyha. Zobacz, na co jako opiekun psa lub kota powinieneś uważać.