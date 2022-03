Prasówka Oleśnica 19.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oleśnicy nie minęło Cię nic ważnego

Nadciśnienie tętnicze to poważna choroba, która leczona w nieprawidłowy sposób może zwiększać ryzyko rozwoju zawału serca oraz udaru mózgu. Czy da się temu zapobiec? Prowadzenie prozdrowotnego stylu życia, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, uprawianie umiarkowanej aktywności fizycznej oraz stosowanie zbilansowanej diety może poprawić stan zdrowia i obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Warto także wprowadzić do diety napary z roślin, które działają moczopędnie, obniżają ciśnienie krwi oraz likwidują obrzęki. Sprawdź, czy masz te zioła w domu.

Deltakron to medialna nazwa nowego wariantu koronawirusa, który wykazuje cechy swoich poprzedników – Delta oraz Omikron SARS-CoV-2. A do tego ma już co najmniej dwa hybrydowe podwarianty! Czy najnowsza wersja wirusa jest groźniejsza od innych, jakie powoduje objawy i gdzie już występuje w Europie? Sprawdź, co już wiadomo.