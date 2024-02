Prasówka 27.02.2024 Oleśnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Oleśnicy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02, w Oleśnicy. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzień Myśli Braterskiej w Wałbrzychu. Przyjechali harcerze z kilku dolnośląskich miast”?

Prasówka Oleśnica 27.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dzień Myśli Braterskiej w Wałbrzychu. Przyjechali harcerze z kilku dolnośląskich miast Przez weekend trwały w Wałbrzychu uroczystości związane z obchodami Dnia Myśli Braterskiej. To jedno z najważniejszych świąt w środowisku harcerskim. W Wałbrzychu zorganizowano zbiórki, warsztaty dla instruktorów oraz gry terenowe dla harcerzy. Przyjechali tu z Wrocławia, Oleśnicy, Sycowa i Lubina.

📢 Wykolejenie pociągu z naftą lotniczą na Dolnym Śląsku. Służby ewakuują zakłady i blokują drogi! Dzisiaj, około godziny 11:30 na stacji kolejowej w Grabownie Wielkim w powiecie oleśnickim doszło do wypadku, który na nogi postawił wszystkie służby w okolicy. Pociąg przewożący naftę lotniczą wykoleił się, a jedna z cystern rozszczepiła i zaczęła przeciekać! Służby ratunkowe są na miejscu, zabezpieczając teren i planując ewakuację okolicznych zakładów oraz zamknięcie dróg w pobliżu.

📢 Wiosna zakrada się na Dolny Śląsk. Ptaki śpiewają radośnie, a tysiące śnieżyc cieszy oko w parku w Postolinie 50 km od Wrocławia Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.

Prasówka 27.02 Oleśnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fryzjerka pokazała mi genialne uczesania. Dzięki jednemu z nich ukryłam to, że nie miałam czasu umyć rano włosów Fryzury na tłuste włosy to sposób, aby ukryć to, że nie miałaś czasu ich umyć. Niektóre z nich są banalnie proste do wykonania. Zrobisz je w 5 minut i będziesz wyglądała efektownie. Co zrobić, gdy ma się tłuste włosy? Użyj również dostępnych ozdób i akcesoriów, które odwrócę uwagę od problemu.

📢 Wypadek w skateparku w Bolesławcu. 13-letniego chłopca zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Legnicy Do szpitala w Legnicy trafił 13-letni chłopiec, który uległ wypadkowi na pupmtracku w Bolesławcu. Dziecko przewróciło się i doznało urazów głowy i innych części ciała. Chłopiec nie miał ochronnego kasku. Policjanci apelują do młodych ludzi i ich rodziców. - Kask to podstawa, może uratować życie!

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.