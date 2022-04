Pracowali na Wawelu. Teraz wejdą do krypty w oleśnickiej bazylice i wydobędą z niej sarkofag księcia Sylwiusza Nimroda Wirtemberga

Jak się dowiedzieliśmy eksploracja prowadzona będzie przez specjalnie powołany na tę okoliczność zespół specjalistów w zakresie archeologii, antropologii, ekspertów w konserwacji zabytkowych tkanin, konserwatorów zabytków, mikrobiologów, archeobotaników.

Sylwiusz Nimrod był pierwszym księciem oleśnickim z dynastii Wirtembergów, rozpoczynając ich długie władanie w księstwie. Kiedy został Panem na Oleśnicy, sprowadził do swej siedziby diakona i pastora Jerzego Bocka, który był jednym z najlepszych pisarzy polsko – śląskich. Miał on za zadanie nauczyć księcia języka polskiego. Było to dla Sylwiusza niezwykle istotne, aby móc w jak najlepszy sposób pełnić wszystkie funkcje związane z objęciem władzy.