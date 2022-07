Praca w powiatowej policji. Sprawdź, jak zostać policjantem i ile można zarobić

Ile zarobi policjant?

Kursant zarobi 3526,25 zł netto (do 26. roku życia) Policjant 4627,00 zł netto (do 26. roku życia)

Testy sprawnościowe do Policji możesz przećwiczyć

Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu prowadzi zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej, podczas których istnieje możliwość poprawy swojej techniki, a także kondycji przez kandydatów do służby w Policji. Aktualne zajęcia prowadzone są przez wrocławskich funkcjonariuszy w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, mieszczącej się we Wrocławiu na ulicy Poznańskiej 14 w dniach: