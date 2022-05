Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy rok zakończył na plusie. Ilu było pacjentów, a ile osób zaszczepiło się przeciw covid-19?

Ile świadczeń i pacjentów?

Dokumentacja zawierała m.in. informacje o wartości umów z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. W 2021 roku wartość po bilansowaniu wyniosła ponad 65 mln złotych. To m.in. umowy o ratownictwo medyczne, opiekę paliatywną czy programy lekowe. W minionym roku w oleśnickim szpitalu leczyło się 10063 pacjentów, zaś w sycowskim 653. W obu placówkach odebrano w sumie 2552 porodów, to o 128 porodów więcej jak w roku 2020. Liczba świadczeń w roku 2021 wyniosła 17 733. Liczba udzielonych świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej wyniosła 16 668, to ponad 3 tys. więcej jak w roku 2020.