Powiat oleśnicki w strugach deszczu. Synoptycy ostrzegają!

Synoptycy ostrzegają, że najbliższe dni dadzą nam namiastkę jesiennej aury. Padać ma aż do piątku. Do jutra (poniedziałek) do godziny 14 prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm.