Powiat oleśnicki. Ukrainki rodzą w oleśnickim szpitalu. Na świat przyszło już troje dzieci

Jak mówi nam Grażyna Hachoł z Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy głównie są to pacjenci Oddziału Pediatrycznego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Do wczoraj w szpitalu urodziło się troje dzieci uchodźców. - Na Oddziale Wewnętrznym oraz Chirurgicznym do tej pory było po 1 pacjencie. Udzielano również opieki medycznej uchodźcom w ramach Opieki Nocnej i Świątecznej - mówi nam rzeczniczka szpitala.

Obecnie w placówce znajduje się również jedna pacjentka z COVID-19 pochodzącą z Ukrainy.