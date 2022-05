Powiat oleśnicki. Platforma Obywatelska wyszła na ulice i zbiera podpisy

Renta socjalna przysługuje w Polsce osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Grupa osób z niepełnosprawnościami, przy wsparciu polityków KO na czele z posłanką Iwoną Hartwich, przygotowała obywatelski projekt ustawy, który zakłada jej podniesienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3010 zł brutto (obecnie to kwota 1217 zł). Inicjatorów ustawy wsparł niedawno przewodniczący PO Donald Tusk.