Ponad 200 dzieci z Ukrainy uczy się w oleśnickich szkołach

Szef MEiN na początku maja w Programie I Polskiego Radia pytany był o uchodźców z Ukrainy, uczących się w polskim systemie oświaty. Minister odpowiedział wówczas, że jest to blisko 200 tys. dzieci. 40 tys. zostało przyjętych do przedszkoli, a około 140 tys. do szkół podstawowych i około 20 tys. do szkół ponadpodstawowych. Liczby te mogą być już wyższe.