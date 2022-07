Pomysł na spędzenie weekendu. Zobacz wycieczki godzinę jazdy autem z Oleśnicy i Sycowa. Są tu plaże, czysta woda i dużo atrakcji

Turkusowy Zalew to miejsce położone zaledwie kilka kilometrów od Oleśnicy. Swoim kameralnym charakterem kusi wielu pasjonatów wędkarstwa karpiowego oraz wypoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu wody i lasów. Rozpoznawalne jest dzięki oryginalnym domkom usytuowanym na pomostach i turkusowej wodzie. Korzystanie z łowiska oraz przebywanie na jego terenie, możliwe jest tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu. Rezerwację można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 603 683 253. Strefa rekreacyjna czynna jest w godzinach od 11 do 19. Do dyspozycji gości jest basen, sauna, jacuzzi, boisko do siatkówki, leżaki, stanowiska do grillowania, parasole, parking w cenie Wstęp na strefę rekreacyjną (od 14 roku życia) - 90 zł Wstęp na strefę rekreacyjną (od 6 do 14 lat ) 40 zł Wstęp na strefę rekreacyjną (od 3-6 lat ) 20 zł

mat. Turkusowy Zalew