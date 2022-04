Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kalendarzu na 2022. Zobaczcie, jak policjantki prezentują się w mundurze i bez Karolina Jurek-Bugla

Tradycyjnie Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy opublikowała kalendarz na 2022 rok. Mundurowe wcieliły się w rolę modelek. Oleśnicka Komenda co roku we współpracy z lokalnymi Samorządami wydaje policyjny kalendarz. W tym roku został on objęty również akcją charytatywną. Tematem przewodnim jest wpieranie akcji promującej walkę z rakiem piersi. Umieszczone zdjęcia policjantek w kalendarzu pokazują nie tylko pracę w mundurze.