Pójdą "Tropem Grabka". Trwają zapisy na I Rodzinny Rajd Pieszy

Pieszy rajd odbędzie się 3 sierpnia, o godz. 9.45 przy siedzibie Leśnictwa - Moszyce 17. Na wydarzenie obowiązują zgłoszenia. Informacje (tel. 71 315 80 17) oraz zapisy w czytelni internetowej w godzinach pracy biblioteki.

Na początek łączny dystans to ok. 5 km. Ale jak nasi najmłodsi spiszą się na medal, to powędrujemy w przyszłości dalej - zapowiadają organizatorzy.