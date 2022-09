Podwyżki nie omijają także oleśnickiego szpitala (SZCZEGÓŁY)

Nawiązując do struktury kosztów Magiera przedstawił przykładowe wzrosty kosztów, z którymi musi mierzyć się PZS. O ponad 50 procent podrożała energia energetyczna, o 38 procent cieplna, a o 62 procent gaz. Znacznie droższe są także usługi. Medyczne takie jak np. tomografia komputerowa wzrosły o 20 procent, droższe są także usługi cateringowe. Szpital za jedzenie płaci średnio ponad 55 procent więcej, za usługę pralniczą drożej jest o 5 procent na kg, a za wywóz odpadów medycznych o 9 procent drożej na kg. Znaczne wzrosty odnotowano także w przypadku naprawy sprzętu i aparatury medycznej. Jak mówił Przemysław Magiera w zestawieniu rok do roku to bieżący wzrost oszacowano na 90 procent, a konserwacja i przeglądy to wzrost o 168 procent. O 25 procent podrożały natomiast paliwa do środków transportu.