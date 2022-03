Po drugiej stronie lustra, czyli wystawa Kamili Celary-Kmiecik w oleśnickim MOKiS-ie

Portret to pokazanie człowieka takim jakim jest, ale z możliwie najlepszej strony. To wędrówka w głąb jego duszy, to pokazanie cech charakterystycznych, to dbałość o formę i treść. To przekaz zbudowany z prawdziwej Istoty człowieka, to odpowiedni dobór tła i stylizacji. To w końcu światło i przestrzeń bogata w tonalność. Portret to prawda z oczu płynąca, ukazująca cały wachlarz emocji. To chwila zatrzymania i zapamiętania pewnego momentu w życiu.

Portret kobiecy, to coś więcej niż wartości inspirowane malarstwem. To wrażliwość, zatrzymanie się na chwilę, by dostrzec to co najpiękniejsze. To łagodność spojrzenia, to troska na twarzy, oczach, dłoniach obejmujących dzieci. To pokazanie kobiety jako matki, a dziewczynek najpiękniej w swej kobiecości. Po drugiej stronie lustra, jak sama nazwa wystawy wskazuje, to pokazanie portretów w sposób przerysowany, z ukazaniem najlepszych cech, w sposób bogaty w obróbkę, z dbałością o to by obraz nie był zwyczajnym obrazem, wobec którego uda się przejść obojętnie. Po drugiej stronie lustra ma skłaniać do refleksji, pozwolić puścić wodze fantazji i oddać się sztuce by moc z nią obcować. Wystawa, z pozoru oczywista, ale kolorystyka a nieraz fantastyka pokazana w tych portretach ma odpowiedzialne zadanie - zatrzymać się na chwilę w codziennej pogoni za wszystkim i niczym.

