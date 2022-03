Piękne mieszkanki powiatu oleśnickiego startują w konkursie piękności (ZDJĘCIA)

W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Concordia Design we Wrocławiu. Podczas półfinału zostaną wyłonione finalistki do tytułu Miss i Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego 2022, największego, jedynego i najbardziej prestiżowego konkursu piękności w woj. Dolnośląskim. Ponad 150 uczestniczek będzie walczyć o awans do finału konkursu. Wśród nich są mieszkanki powiatu oleśnickiego.