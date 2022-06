Piątkowe artystyczne zajęcia dla dzieci z Ukrainy w bibliotece „Pod Sową”

Spotkania często miały charakter edukacyjny, kiedy to goście dowiadywali się ciekawostek o życiu ptaków, ryb czy pszczół, ale zawsze towarzyszyły im artystyczne kreacje z wykorzystaniem rożnych technik plastycznych. W trakcie ostatniego spotkania, które odbyło się w miniony piątek uczestnicy korzystali z profesjonalnych podobrazi i farb. Przy dźwiękach muzyki Mozarta tworzyli własne kompozycje, jakie podpowiedziała im wyobraźnia. Powstawały pejzaże i nie tylko.

Atrakcyjny weekend w powiecie oleśnickim. Co się będzie działo 25 i 26 czerwca?

Kolejny raz goście mieli okazję do twórczego spędzenia czasu i do poznania tajników malarstwa, które zdradzała nieoceniona ciocia Kicia. Podczas wakacji - i nie tylko - dzieci z Ukrainy będą uczestniczyły we wszystkich formach organizowanych dla dzieci w oleśnickiej placówce. Bariera językowa nie stanowi już problemu. Wiele dzieci jest czytelnikami biblioteki „Pod Sową” i z dużym zainteresowaniem sięga po literaturę w języku ukraińskim i polskim.