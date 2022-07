Park Kolejarzy Oleśnickich czeka duża modernizacja. Co tam powstanie? (ZDJĘCIA)

W Parku miałoby powstać m.in. wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej i badmintona. Przebudowie miałby zostać poddany też obecny skate park i boisko do koszykówki, które zyskałoby dodatkowe oświetlenie i nową nawierzchnię. W Parku pojawić by się miały też tablice z historią kolejnictwa, ale to nie jedyny akcent nawiązujący do tej tematyki.

Plan zakłada by w Parku umiejscowić też m.in. przestrzenne elementy związane z kolejnictwem na projektowanych fundamentach: zestaw kołowy wys. 180 cm, średnica 170 cm; żuraw wys. 4 m zasilany w wodę; obelisk granitowy z tablicą informacyjną związana z kolejnictwem i listą pierwszych pracowników zakładów kolejowych. Istniejące drewniane rzeźby miałyby natomiast zmienić swoją dotychczasową lokalizację. Zgodnie z założeniem plan jest też na ustanowenie trzech toalet typu TOY-TOY. Cały teren ma też być dodatkowo oświetlony i otoczony zielenią oraz licznymi rabatami.