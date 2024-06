Otwarte kąpieliska w Oleśnicy i okolicy 13.06. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk

Co to jest kąpielisko?

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Oleśnicy

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Na kąpielisku możesz czuć się bezpiecznie. Woda podlega regularnym kontrolom na obecność bakterii, a ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem na miejscu. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Oleśnicy.

Stradomia Wierzchnia - Kąpielisko Zalew Stradomia

Wrocław - Kąpielisko Jeziorowa

Jelcz-Laskowice - Kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański

Wrocław - Kąpielisko Morskie Oko (ul. Chopina)

Siechnice - Kąpielisko Błękitna Laguna

Wrocław - Kąpielisko Harcerska

Wrocław - Kąpielisko Glinianki (ul. Kosmonautów)

🚩Wrocław - Kąpielisko Królewiecka

Milicz - Kąpielisko Karłów

Kąpielisko nad sztucznym zbiornikiem wodnym w miejscowości Sierakowo

Kąpieliska w pobliżu Oleśnicy

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Kąpielisko to świetny wybór na spędzenie czasu w upalne dni. Na miejscu przydadzą się: koc, ręcznik, czapka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, woda oraz inne napoje. Gdy znudzi Cię moczenie się w wodzie lub opalanie warto złapać za książkę lub słuchawki. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę lub rakietki do badmintona.