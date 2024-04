Oto wyniki głosowania do rady miasta i na burmistrza w Oleśnicy w wyborach samorządowych 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WOŹNIAK Jarosław Piotr: pozycja 1 : 9,82% (309 głosów) SULIŃSKA Kornelia Maria: pozycja 2 : 2,89% (91 głosów) STACHURSKA Dorota Alicja: pozycja 3 : 2,8% (88 głosów) JAROSZ Paweł: pozycja 4 : 1,59% (50 głosów) SIELSKI Leszek Stanisław: pozycja 5 : 1,91% (60 głosów) KLIMKIEWICZ Bogusław Józef: pozycja 6 : 0,35% (11 głosów) ŻELECHOWSKA Krystyna Janina: pozycja 7 : 0,95% (30 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SZCZURASZEK Remigiusz Piotr: pozycja 1 : 3,78% (119 głosów) WITKOWSKI Mateusz Konrad: pozycja 2 : 2,35% (74 głosów) WIETESKA Anna Maria: pozycja 3 : 1,68% (53 głosów) BEDNARZ Sławomir Piotr: pozycja 4 : 1,08% (34 głosów) URBAŃSKA Marcelina Jadwiga: pozycja 5 : 2,64% (83 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KOŁACIŃSKIEGO OLEŚNICA RAZEM: KRZESIŃSKA Beata Maria: pozycja 1 : 5,85% (184 głosów) ŻÓŁKIEWSKI Tadeusz Robert: pozycja 2 : 3,12% (98 głosów) DROZDENKO Anna: pozycja 3 : 0,99% (31 głosów) HADAŁA Maria Ewa: pozycja 4 : 1,18% (37 głosów) BIELAŃSKA Agata Magdalena: pozycja 5 : 2,42% (76 głosów) DRÓŻDŻ Adam Henryk: pozycja 6 : 1,18% (37 głosów) ZAWADZKI Grzegorz Henryk: pozycja 7 : 0,89% (28 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET WYBORCZY ADAMA HORBACZA: MAŁYS-NICZYPOR Edyta Agnieszka: pozycja 1 : 13,92% (438 głosów) ŻYŁA Grzegorz Łukasz: pozycja 2 : 12,3% (387 głosów) MALCZEWSKI Jacek: pozycja 3 : 7,57% (238 głosów) HOROŚ Katarzyna Anna: pozycja 4 : 4,2% (132 głosów) BIAŁOUS Paweł Piotr: pozycja 5 : 1,72% (54 głosów) ADAMCZYK-GAJDA Dorota Joanna: pozycja 6 : 1,21% (38 głosów) JURZYK Katarzyna Maria: pozycja 7 : 4,61% (145 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA OLEŚNICY: TELKA Jarosław Piotr: pozycja 1 : 2,7% (85 głosów) LESZCZYŁOWSKI Paweł: pozycja 2 : 1,4% (44 głosów) PILAREK Bogumiła: pozycja 3 : 0,38% (12 głosów) WAWRZYNIAK Karol Andrzej: pozycja 4 : 0,38% (12 głosów) WÓJCIK Ewa: pozycja 5 : 0,86% (27 głosów) HADRYŚ Aleksandra: pozycja 6 : 0,7% (22 głosów) ROSIŃSKI Marian Wiesław: pozycja 7 : 0,6% (19 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: JANKOWSKI Dawid Maksymilian: pozycja 1 : 9,77% (325 głosów) LUDWICKI Zdzisław Jan: pozycja 2 : 2,16% (72 głosów) KACZAŁA Wiktoria Maria: pozycja 3 : 1,68% (56 głosów) LASEK Cecylia Józefa: pozycja 4 : 0,75% (25 głosów) WOŁODKIEWICZ Jan: pozycja 5 : 1,41% (47 głosów) SYCIANKO Małgorzata Maria: pozycja 6 : 3,37% (112 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: GALIK Dawid Adam: pozycja 1 : 7,42% (247 głosów) TRZASKOWSKA Joanna: pozycja 2 : 3,19% (106 głosów) JANCZY Kamila: pozycja 3 : 0,96% (32 głosów) KANARSKI Tomasz Piotr: pozycja 4 : 0,45% (15 głosów) KEMBŁOWSKI Arkadiusz Piotr: pozycja 5 : 1,47% (49 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KOŁACIŃSKIEGO OLEŚNICA RAZEM: BIELAŃSKI Paweł Roman: pozycja 1 : 8,18% (272 głosów) WÓJCIK Adam Szczepan: pozycja 2 : 5,14% (171 głosów) SZCZEPANIK Danuta Maria: pozycja 3 : 1,74% (58 głosów) PRYJMA Tomasz Piotr: pozycja 4 : 1,56% (52 głosów) FIDLER Joanna Aleksandra: pozycja 5 : 0,48% (16 głosów) BĘBEN Katarzyna: pozycja 6 : 0,45% (15 głosów) MAREK Beata Renata: pozycja 7 : 0,51% (17 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET WYBORCZY ADAMA HORBACZA: PAWŁOWSKI Piotr Stanisław: pozycja 1 : 12,89% (429 głosów) KAMASZYŁO Marek Jan: pozycja 2 : 7,09% (236 głosów) SALIK Wojciech Tadeusz: pozycja 3 : 7,09% (236 głosów) SZPONARSKA Zuzanna: pozycja 4 : 2,8% (93 głosów) ADAMCZUK Anetta Urszula: pozycja 5 : 2,46% (82 głosów) BORUTA Agnieszka: pozycja 6 : 3,1% (103 głosów) JĘDRYSIAK Grzegorz Mariusz: pozycja 7 : 3,22% (107 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA OLEŚNICY: ŻMUDA Marek Andrzej: pozycja 1 : 3,46% (115 głosów) PAŁKA Mirosław Romuald: pozycja 2 : 0,96% (32 głosów) GRAF Grzegorz Mieczysław: pozycja 3 : 1,86% (62 głosów) JAROS Urszula: pozycja 4 : 0,57% (19 głosów) KATA Ewelina Andżelika: pozycja 5 : 1,2% (40 głosów) GOŁĘBSKA Zuzanna: pozycja 6 : 1,44% (48 głosów) ORŁOWSKI Andrzej Krzysztof: pozycja 7 : 1,14% (38 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: RUSZEL Ireneusz Edward: pozycja 1 : 10,3% (342 głosów) GOŁEMBIEWSKI Adam Jacek: pozycja 2 : 2,56% (85 głosów) JESIONKA Jadwiga: pozycja 3 : 2,5% (83 głosów) NICIEJEWSKI Mariusz Artur: pozycja 4 : 2,05% (68 głosów) JUNIK Justyna Marta: pozycja 5 : 1,57% (52 głosów) RYCHLAK-SZCZEGIELNIAK Anna: pozycja 6 : 0,87% (29 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: PŁACZKOWSKI Mirosław Edward: pozycja 1 : 7,01% (233 głosów) GALIK Monika Agnieszka: pozycja 2 : 2,38% (79 głosów) BALAKOWSKA Halina Józefa: pozycja 3 : 0,27% (9 głosów) NIKODY Marek: pozycja 4 : 0,48% (16 głosów) DŁUGOSZ Klaudia Julia: pozycja 5 : 0,57% (19 głosów) TELKA Dagmara Barbara: pozycja 6 : 0,75% (25 głosów) LEWICKI Andrzej: pozycja 7 : 0,87% (29 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KOŁACIŃSKIEGO OLEŚNICA RAZEM: KOŁACIŃSKI Michał Wincenty: pozycja 1 : 12,25% (407 głosów) MIKUŚ-MACHAŁA Monika Katarzyna: pozycja 2 : 2,14% (71 głosów) JANKIEWICZ Izabela: pozycja 3 : 0,81% (27 głosów) MASTERNAK Grzegorz: pozycja 4 : 1,66% (55 głosów) SOBIESIŃSKA Sara Danuta: pozycja 5 : 0,3% (10 głosów) PIECHÓWKA Szymon Jakub: pozycja 6 : 0,93% (31 głosów) RUCHEL Krystian Henryk: pozycja 7 : 0,66% (22 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET WYBORCZY ADAMA HORBACZA: HORBACZ Adam Andrzej: pozycja 1 : 21,97% (730 głosów) CZARNECKI Marek Stanisław: pozycja 2 : 3,46% (115 głosów) MANDAT Jan Zdzisław: pozycja 3 : 5,21% (173 głosów) BRATTIG Ilona Bogna: pozycja 4 : 3,07% (102 głosów) TELKA Agnieszka Teresa: pozycja 5 : 1,75% (58 głosów) GRELA Ireneusz: pozycja 6 : 0,48% (16 głosów) SMOLAK Izabela Barbara: pozycja 7 : 1,57% (52 głosów) BIENIEK Ewa: pozycja 8 : 4,06% (135 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA OLEŚNICY: SARNA Robert Jan: pozycja 1 : 2,53% (84 głosów) KASPEROWICZ Małgorzata Anna: pozycja 2 : 0,69% (23 głosów) APOLA Joanna: pozycja 3 : 0,87% (29 głosów) WOJCZEK Ryszard: pozycja 4 : 0,36% (12 głosów) MIERZWA Marlena: pozycja 5 : 0,6% (20 głosów) PAPIERSKI Kamil Piotr: pozycja 6 : 1,14% (38 głosów) KACZOREK Genowefa Helena: pozycja 7 : 0,6% (20 głosów) KRYŁAT Andrzej: pozycja 8 : 0,69% (23 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: HREHOROWICZ Adam Wacław: pozycja 1 : 5,33% (150 głosów) BARTNIK Wojciech Stanisław: pozycja 2 : 11,37% (320 głosów) KARPIENKO Kazimierz: pozycja 3 : 4,98% (140 głosów) ŻYLAK Barbara Ewa: pozycja 4 : 1,17% (33 głosów) MATUSZEWSKA Zofia: pozycja 5 : 1,35% (38 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ZAHORSKI Rafał Zbigniew: pozycja 1 : 7,68% (216 głosów) SKUBIJ Mirella Malwina: pozycja 2 : 1,63% (46 głosów) BROWARSKI Adrian Wiesław: pozycja 3 : 0,78% (22 głosów) LEKSICKA Aldona Katarzyna: pozycja 4 : 1,42% (40 głosów) POMPAŁA Paweł Piotr: pozycja 5 : 0,96% (27 głosów) WITKOWSKA Barbara Alicja: pozycja 6 : 1,24% (35 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KOŁACIŃSKIEGO OLEŚNICA RAZEM: KARASEK Piotr Stanisław: pozycja 1 : 5,15% (145 głosów) SIEDNIENKO Grażyna: pozycja 2 : 1,74% (49 głosów) SARNA Patrycja Elżbieta: pozycja 3 : 2,38% (67 głosów) PYTEL Stanisław Andrzej: pozycja 4 : 1,07% (30 głosów) GONERA Iwona Maria: pozycja 5 : 0,78% (22 głosów) KUPIS Joanna: pozycja 6 : 0,96% (27 głosów) KARCZEWICZ Marcin Paweł: pozycja 7 : 0,89% (25 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET WYBORCZY ADAMA HORBACZA: CHRZANOWSKI Aleksander: pozycja 1 : 19,12% (538 głosów) KASPRZYSZAK Michał Jan: pozycja 2 : 4,58% (129 głosów) WAWRZYŃSKA Sylwia Magdalena: pozycja 3 : 6,08% (171 głosów) PIETRZAK Agata: pozycja 4 : 4,12% (116 głosów) PRUSZCZYŃSKI Jacek Marek: pozycja 5 : 2,95% (83 głosów) SŁUPIANEK-GRACA Anita: pozycja 6 : 1,67% (47 głosów) BRYM Wojciech Artur: pozycja 7 : 2,35% (66 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA OLEŚNICY: KARAŚ Michał Tadeusz: pozycja 1 : 3,7% (104 głosów) SZAŁEK Andrzej Jan: pozycja 2 : 2,03% (57 głosów) KWIATKOWSKA Agnieszka: pozycja 3 : 0,89% (25 głosów) KOPEĆ-KARASIEWICZ Dorota: pozycja 4 : 0,43% (12 głosów) MECWALDOWSKA Aleksandra Magdalena: pozycja 5 : 0,39% (11 głosów) KROK Kamil: pozycja 6 : 0,14% (4 głosów) ROGALA Kacper Filip: pozycja 7 : 0,68% (19 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w Oleśnicy

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w Oleśnicy

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.