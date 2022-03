Oszuści kantują klientów banków. Co tym razem wymyślili?

Oszuści nie dają za wygraną, wymyślają coraz to kolejne metody na łatwe wzbogacenie się. Po wyłudzeniach na tzw. wnuczka, gazownika, urzędnika i policjanta, przyszedł czas na metodę związaną z płatnościami online. Policjanci apelują o rozwagę i ostrzegają przed oszustami, którzy mogą podawać się za fałszywych pracowników banku. Kilka dni temu do świdnickiej komendy zgłosiła się 51-latka, która padła ofiarą takiego przestępstwa.

Jak relacjonują mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy rano 16 marca do 51-letniej mieszkanki powiatu świdnickiego zadzwoniła kobieta podająca się za pracownika banku, w którym ta ma założone konto i poinformował ją, że weryfikacja kredytu przebiegła pomyślnie.

[cyt[Kiedy 51-latka zaprzeczyła, by składała jakikolwiek wniosek o pożyczkę, fałszywa „pracownica banku” stwierdziła, że aby anulować kredyt, 51-latka musi wygenerować specjalny kod BLIK. Nieświadoma oszustwa kobieta wygenerowała kod i przekazała go rozmówczyni, która wypłaciła w bankomacie na terenie Polski kwotę 2000 złotych. To nowy sposób, a oszuści wciąż nie dają za wygraną - relacjonuje Magdalena Ząbek z KPP w Świdnicy.[/cyt]